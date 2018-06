Meteo, arriva Caronte: temporali, piccoli tornado e temperature su di 15 gradi

L'anticiclone africano Caronte si sta preparando ad affrontare un lungo viaggio che lo porterà dall'Africa verso il nostro paese. Il team del sito iLMeteo.it avvisa che, da sabato e per i successivi 4-5 giorni, le temperature saranno in costante aumento con valori massimi che supereranno i 32-34°C in molte città, tra cui: Milano, Roma, Firenze, Bologna, Bari, Trieste, Palermo.



Arriveranno a sfiorare i 40°C sulle zone interne di Sardegna e Sicilia. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito, comunica l'arrivo dell'afa che, complice un elevato tasso di umidità, creerà non pochi disagi fisici. Sanò annuncia il possibile colpo di grazia a Caronte tra Giovedì 5 e Venerdì 6, quando temporali con grandine e piccoli tornado colpiranno il Nord per poi portarsi verso il Centro adriatico.

Lo sbalzo termico provocato da Caronte sarà notevole, anche con 10/15 gradi in più rispetto agli attuali. Passeremo, infatti, da temperature sotto media, a valori ben oltre la norma del periodo, con picchi anche di 40°C.E fin qui, tutto normale

spiega Stefano Rossi su iLMeteo.it. Ma quanto durerà questa situazione?

Le principali tendenze per la metà del mese di luglio intravvedono infatti un nuovo brusco stop all'Estate, con rischio di fenomeni estremi, quali grandine e mini trombe d'aria o marine, non certo così sorprendenti vista l'energia e i contrasti che saranno in gioco

.

»,