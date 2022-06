Lotta al caldo, il Miulli chiede abbigliamento casual ai medici: basta cravatte. Così si userà di meno il condizionatore

Abbigliamento casual per combattere il grande caldo e per abbattere i costi dell'energia elettrica. L'Ospedale Miulli (Acquaviva delle Fonti) si muove in questo senso. Seguendo le indicazioni di Eni e Ministero dell'Ambiente, l'unità ospedaliera ha approvato le nuove misure di contenimento. "L’Ente ha disposto fino al 30 settembre l’incremento di un grado di temperatura in tutti gli ambienti. Per ridurre la percezione di calore, è stata inoltre consigliata a tutto il personale dipendente una nuova modalità di abbigliamento, un dress code comodo e in stile casual che privilegia la camicia e/o la t-shirt ma priva della cravatta. È infatti dimostrato che togliere la cravatta produce un immediato abbassamento della temperatura corporea valutabile tra i 2 e i 3 gradi centigradi".

Alcune macchine spente nel weekend

E ancora: "al fine di contenere ulteriormente il consumo energetico, il Miulli ha altresì disposto un programma di spegnimento delle Unità di Trattamento Aria (macchine particolarmente energivore) durante la notte, al sabato pomeriggio e nei giorni festivi. Tale interruzione viene realizzata nelle zone comuni quali hall di ingresso, blocchi ascensori e corridoi di tutti i piani e in determinati altri spazi del nosocomio".