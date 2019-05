: oggi la giornata più fredda di questo "maggio pazzo". Su gran parte della penisola, infatti, ancora pioggia battente e temperature in calo. Abetone , Toscana, si è svegliata cone bufere si sono registrate anche sulle Prealpi occidentali. Verona è la città più fredda: per due giorni consecutivi ha segnato la temperatura notturna più bassa della rete Arpav: 3.8 gradi martedì e 4 questa mattina. Anche in Umbria tempo invernale: in alcune località il termometro è sceso sotto allo zero nel corso della notte. Apioggia battente per tutto il giorno.Ma non è finita qui. Prosegue la: tra sabato 18 e domenica 19 Maggio l'Italia sarà di nuovo in balìa di un carico di piogge e temporali.