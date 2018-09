Medico sorpreso a pulire le seppie in ospedale: licenziato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Compra delle seppie, le porta in ospedale e le pulisce lì. Per questo un medico è stato licenziato. E' costato caro a un professionista dell'ospedale di Praia a Mare (Cosenza) un comportamento come minimo superficiale. Il medico, acquistate le seppie ha pensato bene di portarle in un bagno del nosocomio e, utilizzando un lavandino, provvedere a pulirle, in modo da poterlo portare a casa pronte per essere cucinate. Qualcuno però l'ha filmato con un cellulare e ha postato il video in rete.Del comportamento del sanitario è venuta così a conoscenza la Direzione dell'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza che ha deciso di non rinnovare il rapporto di convenzione che legava all'ente sanitario il medico protagonista della «scenetta». Il licenziamento è stato reso noto, con un comunicato, dalla stessa Asp. L'azienda afferma che «essendo risalita, attraverso i video messi in rete, ai dati anagrafici del medico che all'interno dei locali del Presidio ospedaliero di Praia a Mare si dedicava alla pulizia delle seppie, senza disdegnare qualche morso nel corso di tale attività, ha interrotto ogni rapporto professionale e di lavoro con il sanitario, del quale condanna le condotte assunte».La sanità calabrese, così, continua a fare parlare di sé in modo negativo. Dopo il caso delle fratture bloccate coningessature di cartone negli Ospedali riuniti di Reggio Calabria, adesso arriva quello, meno clamoroso magari ma pur sempre significativo, del medico che utilizzava un bagno dell'ospedale di Praia a Mare per pulire il pesce, trovando presumibilmente comoda questa pratica per non sporcare la cucina di casa.