Vigorito, addio polemico al Lecce. E Pisacane rincara la dose

A distanza di una settimana dall'addio polemico di Marco Mancosu, nel Lecce si registra un altro divorzio al veleno. Il portiere Mauro Vigorito, ceduto a titolo definitivo al Cosenza, ha scritto un post su Instagram in cui lancia pesanti accuse nei confronti del club giallorosso. "Vado via da Lecce a testa alta e orgoglioso di aver contribuito a scrivere una pagina importante di storia di questo club che mi ha regalato emozioni forti che mi porterò sempre dentro come quel 11 maggio davanti a più di 30 mila persone allo stadio e una città in festa, che in 3 anni ha dato a me e alla mia famiglia un grande affetto e dove abbiamo trovato tanti amici che ci hanno fatto sentire a casa!".

L'attacco

"Mi dispiace andare via dopo aver letto e sentito tante falsità sul mio conto perché sono una persona ambiziosa e competitiva di natura e quando ho capito che a Lecce era stata fatta una scelta tecnica diversa dalla mia (peraltro mai contestata e sempre rispettata)ho cercato a malincuore di guardarmi intorno e trovare qualcosa che mi vedesse ancora protagonista e per quasi due anni mi sono sentito “legato” a dinamiche extracampo che non ho mai compreso ma comunque accettato con massima professionalità aspettando il mio turno e dando il mio contributo quando chiamato in causa e soffrendo “da una poltrona in prima fila” mentre vedevo scivolare via ciò che avevamo conquistato sul campo.

Sarò sempre grato a questa città e ai suoi tifosi per le grandi emozioni che mi hanno fatto provare così come sarò per sempre grato a tutte quelle persone che lavorano nel Lecce quotidianamente da dietro le quinte che sono state per tre anni la mia famiglia e sempre pronti a regalarmi la massima disponibilità e un sorriso nei momenti più duri. Auguro a Lecce e ai leccesi un futuro ricco di soddisfazioni e spero di aver lasciato un ricordo positivo in gran parte di voi. Grazie Lecce ad maiora".

Pisacane rincara la dose

"Se ti può interessare In pochi mesi hai lasciato un impronta importante nella mia vita, come ti dicevo spesso amico mio il tempo mette ogni rè sul suo trono, ed ogni pagliaccio nel suo circo… Tu sei forte e devi giocare perché ti puoi togliere ancora tante soddisfazioni … Tvbene ❤️un bacione grande alla tua splendida famiglia … Buona Fortuna".

L'amico Mancosu

"La verità è che hai una personalità e un carattere fuori dal comune, questo pagherà sempre non ci sono dubbi! Ti voglio bene".