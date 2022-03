(FOTO MARCO LEZZI)

54' -

53' - Gol del Cosenza. Gol di Millico che supera Simic, converge e segna con un pallonetto. Cosenza-Lecce 2-1.

50' - Il Cosenza ha l'occasione per portarsi in vantaggio: Millico dai venti metri calcia bene e il suo rasoterra sfiora il palo.

46' - Squadre in campo per il secondo tempo. Due cambi nel Cosenza, stesso undici per il Lecce

46' - Fine primo tempo.

45' - Gol del Cosenza. Il Lecce perde palla in uscita, Millico mette al centro per Larrivey che di testa chiama Plizzari alla respinta e, successivamente, è prontissimo a ribadire in gol. Cosenza-Lecce 1-1

44' - Il Cosenza prova a replicare ma il Lecce tiene bene il campo

36' - Ancora un'opportunità per Strefezza su cross di Hjulmand: il portiere para in due tempi

35' - Sinistro a giro di Strefezza, para il portiere. Il Lecce torna in avanti.

34' - Altri campi. Brescia-Benvento 2-1

Classifica live: Lecce 57; Pisa, Brescia 55; Cremonese 53; Monza 51; Benevento 50.

34' - Primo corner per il Cosenza che si affaccia dalla parti di Plizzari

33' - Secondo calciatore del Cosenza ammonito. Dopo Larrivey giallo a Vaisanen

27' - Malgrado il calcio di rigore sbagliato, che può incidere sull'umore collettivo, il Lecce continua a fare la partita e si propone nella metà campo avversaria seppur con una prolungata fase di possesso.

22' - Altri campi. Brescia-Benvento 1-1

Classifica live: Lecce 57; Pisa 55; Brescia, Cremonese 53; Monza, Benevento 51.

16' - Coda sbaglia il calcio di rigore. Matosevic, portiere del Cosenza, si distende sulla sua sinistra e manda in corner il tiro di destro dell'attaccante giallorosso.

16' - Rigore per il Lecce. Fallo di mano di Hristov

15' - Dopo un quarto d'ora è un Lecce in palla. Per i padroni di casa solo una conlusione di poco fuori di Millico.

10' - Altri campi. Brescia-Benevento 1-0.

Classifica live: Lecce 57; Pisa, Brescia 55; Cremonese 53; Monza 51; Benevento 50

10' - Il Lecce continua nella sua manovra, ottimo approccio della squadra giallorossa. Il Cosenza ha difficoltà a guadagnare metri

5' - Il gol di Coda, il 18esimo in campionato, galvanizza il Lecce che continua ad attaccare

3' - Gol del Lecce - Destro al volo di bomber Coda e Lecce in vantaggio. Straordinario colpo dell'attaccante giallorosso che sorprende la retroguardia calabrese su assist di Strefezza. Cosenza-Lecce 0-1

1' - Lecce in tenuta bianca, Cosenza nella tradizionale casacca rossoblù

0' - Ben sei cambi per il tecnico del Lecce Baroni a causa degli impegni ravvicinati.

Le formazioni ufficiali

Lecce (4-3-3): Plizzari; Gendrey, Simic, Lucioni, Gallo; Majer, Hjulmand, Gargiulo; Strefezza, Coda, Listkowski. In panchina: Borbei, Samooja, Ragusa, Björkengren, Blin, Barreca, Calabresi, Dermaku, Asencio, Rodriguez. Allenatore: Baroni.

Cosenza (3-5-2): Matosevic; Hristov, Camporese, Vaisanen; Di Pardo, Florenzi, Carraro, Voca, Liotti; Larrivey, Millico. In panchina: Sarri, Di Fusco, Rigione, Venturi, Sy, Palmiero, Vallocchia, Gerbo, Kongolo, Arioli, Laura. All. P. Bisoli.

Arbitro: Marinelli di Tivoli

Classifica: Pisa 55; Lecce 54; Cremonese 53; Brescia; Monza 51; Benevento 50; Frosinone 48; Ascoli 46; Perugia 45; Cittadella 43; Reggina 39; Ternana, Como 37; Parma 35; Spal 31; Alessandria 25; Cosenza 23; Vicenza 21; Crotone 16; Pordenone 16.

Turno infrasettimanale in serie B. Il Lecce, impegnato sul campo del Cosenza, cerca punti per tornare al vertice della classifica in attesa della gara di domani del Pisa capolista.