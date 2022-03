Baroni fa autrocritica: "C'è da sperare che la gara di Cosenza ci serva da lezione per il futuro"

Arrivati a quel punto, non ci credeva più nessuno. Blin ha rianimato un Lecce ormai senza speranze di portare a casa almeno un punto. Di testa, il francese, ha mandato in porta un assist, pure questo di testa, del bomber Coda. E allora, meglio un punto che niente.

È il terzo pareggio consecutivo per la squadra salentina. In rimonta dopo che la partita poteva mettersi non bene, ma benissimo se Coda non avesse sbagliato il rigore. «Stavamo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati