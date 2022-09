Istat, la pandemia modifica il paniere: entrano tamponi, sedia pc, friggitrice ad aria

La pandemia modifica il paniere Istat: entrano anche tamponi covid, sedia da pc, friggitrice ad aria. L’emergenza Covid-19 rivoluziona anche quest’anno il paniere Istat e il calcolo del tasso di inflazione. Ecco i nuovi beni che rientrano in base alle stieme del Codacons: entrano nel paniere nuovi beni strettamente connessi alla situazione sanitaria del nostro paese, tra cui test sierologici, molecolari e rapidi, saturimetro, psicoterapia, ma anche sedie da Pc e friggitrice ad aria, occhiali da lettura, jeans da donna, trasportino per animali e pantaloni corti per bambini, per chi lavora da casa in smartworking.

Ma anche nuovi alimenti, tra i quali: mazzancolle, poke take away, pane di altre farine e sostituti artificiali dello zucchero.

L'associazione dei consumatori

«Le novità del 2022, con riferimento sia ai pesi sia al paniere - spiega il Codacons - riflettono la costante evoluzione dei comportamenti di spesa delle famiglie anche in considerazione dell'impatto di eventi come la pandemia Covid-19 tutt'ora in corso, che finiscono per il condizionare le scelte d'acquisto e la struttura della spesa per consumi».

Per l'Associazione bene il peso attribuito dall'Istat alle nuove voci, mentre più critiche riguardano il peso dei “Prodotti alimentari e bevande analcoliche” dal medesimo paniere, trattandosi di beni primari indispensabili che incidono in modo rilevante sulle spese delle famiglie.