Chiara Ferragni, in vendita il suo pigiama ma sui social è bufera: cosa è successo

Ha messo in vendita per 70 euro il pigiama di Chiara Ferragni in un popolare gruppo social di Fano e, invece di proposte d'acquisto, ha ottenuto in cambio solo una valanga di improperi. Effetti collaterali del caso Balocco che trovano sfogo, ora, sui social anche verso chi (s)vende prodotti griffati Ferragni.

«Quindi, veramente, esistono persone che comprano abbigliamento di Chiara Ferragni?» ha scritto un uomo sotto la proposta di vendita del "Pigiama estivo Chiara Ferragni taglia s nuovo con scatola". «Non lo metterei neanche dentro alla cassa da morto» ha commentato una donna. E ancora: «Nemmeno per regalo lo vorrei», «Fai ancora in tempo a dargli fuoco» o «70 euro? Me ne compro 10 normali».