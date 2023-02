Codacons-Fedez, risposta (ironica) dell'associazione al rapper dopo l'attacco: «La “canzone” ci è piaciuta»

Niente polemica, questa volta. Un po' a sorpresa. Dopo aver intentato diverse cause contro Fedez perdendole, il Codacons ha deciso di cambiare strategia. E ora punta tutto sull’ironia. Così questa mattina, l'associazione ha risposto con un comuncato al testo intonato dal rapper durante il collegamento con il Festival di Sanremo con i ringraziamenti personali del presidente dell’Associazione dei consumatori Carlo Rienzi.

Cosa è successo

“Ciao Codacons guarda come mi diverto”: questa una delle altre frasi pronunciate da Fedez nel suo freestyle. Un chiaro riferimento, questo, alle tante denunce ricevute dall’associazione.

“Al di là della scarsa qualità musicale, la canzone di Fedez ci è piaciuta. Vogliamo ringraziarlo per aver portato una associazione dei consumatori al centro del Festival, dando così spazio a chi tutti i giorni si batte per la difesa dei diritti degli utenti”, si legge nella nota del Codacons.

“Quanto agli attacchi e alle critiche politiche contenute nell’intervento di Fedez, riteniamo si tratti di espressione della libertà di pensiero - conclude Rienzi – La responsabilità di eventuali violazioni delle norme in tema di propaganda elettorale è però in capo alla Rai, e l’azienda dovrà valutare i provvedimenti da adottare nel caso in cui partecipanti o ospiti del Festival abbiano violato i regolamenti cercando di influenzare i risultati delle prossime elezioni”.