«Questi due ministeri insieme sono una potenza, se si parlano. Da questi ministeri partono i nostri cavalli di battaglia

.

quota 100 per superare la Fornero,





«Applicheremo la misura quota 100 per superare la Fornero», conferma Di Maio. «Tra le iniziative da affrontare subito, nel breve medio e lungo periodo, ci sono il via allo spesometro, al redditometro, alle spese di settore - dice Di Maio -. Poi dobbiamo portare avanti delle politiche industriali, con investimenti nell'auto elettrica». «Il Job Act va rivisto, c'è troppa precarietà. La gente non ha certezza neanche più per prenotarsi le vacanze non solo per sposarsi e se dobbiamo dare più forza all'economia la dobbiamo ridurre».

Lo afferma in undal Ministero dello Sviluppo economico, Luigiche porta i suoi follower dentro la sede del dicastero, illustrando loro di cosa si occupa e quali sono i suoi obiettivi da neo ministro:da rivedere, via ae a investimenti nell'