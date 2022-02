Covid, stato di emergenza: nessuna proroga dopo il 31 marzo. Sileri: «Via man mano le limitazioni». Crisanti: «E' ora che si concluda»

«Realisticamente» il prossimo 31 marzo terminerà lo stato di emergenza. Lo ha annunciato il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, intervenendo a SkyTg24. «Non vedo perché non dovrebbe essere così», ha aggiunto.

«Non ne siamo fuori ma ne stiamo uscendo. Siamo in quella fase di transizione del virus da pandemia a endemia, che non avrà lo stesso peso», ha proseguito Sileri. Per il sottosegretario, «questo è dipeso dalle vaccinazioni e dal fatto che la variante Omicron arreca un danno minore rispetto al virus originario. Questa combinazione ci consentirà di convivere con il virus e passare dallo stato di emergenza all'ordinario: significa andare a rimuovere progressivamente quelle limitazioni che sono state imposte. Quando? Credo che questo sia l'anno decisivo», chiosa.

«Lo stato di emergenza finirà a marzo? Meglio così, non ci sono gli elementi, non c'è una giustificazione per una proroga dello stato di emergenza», dichiara anche il virologo Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell'università di Padova, ribadisce all'Adnkronos Salute il messaggio già lanciato nei giorni scorsi: «È ora che si concluda» questa modalità di gestione di Covid-19 come un'emergenza. Ed esprime quindi soddisfazione per gli annunci di queste ore.