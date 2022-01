Mascherine all'aperto e discoteche chiuse: c'è la proroga sino al 10 febbraio

La decisione è presa: mascherine all'aperto obbligatorie ancora per 10 giorni. E le discoteche dovrebbe riaprire dal 10 febbraio. L'intesa è stata raggiunta questo pomeriggio in sede di Consiglio dei ministri. Le discoteche, dunque, dovrebbero riaprire i battenti nel weekend che precede la festività di San Valentino. L'obbligo delle mascherine all'aperto riguarda anche la zona bianca. Nel prossimo Cdm di mercoledì, secondo quanto si apprende da diverse fonti di governo, dovrebbe infatti arrivare un nuovo dl Covid con il quale affrontare anche altre questioni a partire da quella delle quarantene a scuola. Tra le questioni aperte anche quella della durata del Green pass per chi ha fatto anche la terza dose di vaccino

Mascherine all’aperto via il 10 febbraio

Obbligatorio di mascherine all'aperto su tutto il territorio nazionale - compresa la zona bianca - fino al 10 febbraio. Il Consiglio dei ministri proroga il provvedimento entrato in vigore a partire dal 24 dicembre solo per 10 giorni. La proroga dovrebbe arrivare subito attraverso una ordinanza del ministero della Salute. L'ordinanza dovrebbe poi avere copertura normativa con un decreto legge nei prossimi giorni.

Discoteche aperte dal weekend prima di San Valentino

A quanto apprende il Consiglio dei Ministri avrebbe deciso di prorogare di 10 giorni la chiusura delle discoteche, che dunque dovrebbero riaprire i battenti nel weekend che precede la festività di San Valentino. «Dobbiamo uscire dal tunnel, ora basta. Questa deve essere l'ultima proroga». Così il segretario del Silb, il sindacato delle imprese di intrattenimento, Maurizio Pasca, commenta l'ulteriore proroga della chiusura delle discoteche per 10 giorni decisa dal Consiglio dei ministri. «Ricordo a tutti che noi avremmo dovuto riaprire oggi e invece dobbiamo rimanere chiusi per altri dieci giorni - sottolinea - Evidentemente il governo ha voluto essere ancora prudente e ci auguriamo che questa sia veramente l'ultima proroga» per «l'unico settore in Italia che è chiuso ininterrottamente da due anni, salvo la piccola parentesi estiva nel 2021».