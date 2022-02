Covid, pronto il vaccino per i bambini under 5. Burioni: «Buone notizie». Conte: «Vicini all'approvazione». Ecco quando arriva

«Il vaccino contro il Covid per i bimbi sotto i 5 anni arriverà in primavera». Lo ha detto a Start, su Sky TG24, il sottosegretario alla Salute Andrea Costa sottolineando: «Gli studi ci dicono che siamo vicini ad avere l'approvazione di un vaccino somministrabile anche ai più piccoli». «Ovviamente - ha aggiunto - attendiamo quelli che saranno gli esiti e le indicazioni scientifiche degli enti regolatori, e quando arriverà questa autorizzazione avremo un'arma in più. Purtroppo molti bambini si stanno ammalando di Covid, quindi questo è un tema che dobbiamo affrontare e a cui dare una risposta».

Secondo quanto riportato dal Washington Post, citando fonti al corrente del dossier, dunque il vaccino per i bambini di età inferiore ai 5 anni, potrebbe essere disponibile entro la fine del mese. Secondo il quotidiano americano Pfizer e BioNTech dovrebbero presentare già oggi alla Food and Drug Administration (FDA) statunitense una richiesta di autorizzazione all'uso di emergenza per bambini di età compresa tra sei mesi e cinque anni.

E proprio commentando la notizia del quotidiano statunitense, il virolgo Roberto Burioni twitta: «Buone notizie. Il vaccino per i più piccoli potrebbe arrivare prima del previsto. Secondo indiscrezioni l'autorizzazione all'Fda verrebbe richiesta questa settimana, vero che sono indiscrezioni ma la fonte è autorevole».

Buone notizie. Il vaccino per i più piccoli potrebbe arrivare prima del previsto. Secondo indiscrezioni l'autorizzazione all'FDA verrebbe richiesta questa settimana, vero che sono indiscrezioni ma la fonte è autorevole. https://t.co/dqFsDLE8PJ — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) February 1, 2022

Il vaccino dunque potrebbe essere disponibile molto prima del previsto, forse entro la fine di febbraio, dopo l'autorizzazione di un regime vaccinale a due dosi nelle prossime settimane.