Bollettino regionale Covid: altri 8.595 casi su quasi 76mila test e 18 decessi

Un boom di contagi ma è bene sottolineare il fortissimo incremento dei test. Altri 8.595 nuovi casi su 75.994 test giornalieri (positività 11,3%) nel bollettino diramato dalla Regione Puglia sui contagi covid. E purtroppo bisogna registrare 18 persone decedute. Le province più colpite sono quelle di Bari (con più di 2.500 contagi) e Lecce che sfiora i 2mila nuovi casi.

Nuovi casi per provincia

Provincia di Bari: 2.504

Provincia di Bat: 769

Provincia di Brindisi: 838

Provincia di Foggia: 1.284

Provincia di Lecce: 1.925

Provincia di Taranto: 1.146

Residenti fuori regione: 72

Provincia in definizione: 57

Le persone attualmente positive sono 130.631 mentre 715 (ieri 728) sono quelle ricoverate in area non critica e 62 (ieri 59) in terapia intensiva.