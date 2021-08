Meteo, Lucifero peggiora nel weekend: da Roma alla Sardegna venerdì il picco, bollino rosso in 15 città

Meteo, domani Lucifero arriverà anche nel Centronord. Sarà la settimana più calda dell'estate 2021. Le temperature hanno già raggiunto punte superiori ai 47 gradi in Sicilia (a Lentini, Siracusa). Oggi nel Sud Italia si rischia di battere il record di temperatura più alta mai registrato (1999 a Catenanuova, provincia di Enna, 48,5 gradi). Sulla Sicilia sudorientale si potrebbero toccare i 49-50 gradi. Clima rovente anche sul resto del Meridione con 39-42 gradi in Calabria, Puglia, Basilicata, Campania (casertano). Almeno fino al weekend di Ferragosto, precisano gli esperti de ilMeteo.it, le temperature massime su Toscana, Lazio ed Emilia potrebbero toccare i 39-40 gradi nelle zone interne (come a Firenze e Bologna), 38 a Roma, fino a 37 in Veneto e Lombardia, 35 in Piemonte e 32 in Liguria.

APPROFONDIMENTI FROSINONE Ondata di afa, giovedì anche Frosinone tra le città da... METEO Lucifero, caldo da incubo: Roma, Bologna, Perugia, Bari e altre 6... MOLISE Incendi, fiamme a Campomarino Lido: evacuate 500 persone ​tra case,... UMBRIA Super caldo: Foligno al top in Umbria. A Perugia altre 48 ore da... RIETI Rieti bollino rosso per il caldo, ecco il piano della Asl MONDO Incendi Grecia, sesto giorno di fiamme. Evacuata l'isola di Evia LATINA Caldo, domani bollino rosso si sfiorano i 40° CRONACA Incendi, notte di fuoco in Sicilia e Calabria: le fiamme minacciano...

Incendi nel Sud Italia, bruciano Sicilia e Calabria: più di 400 interventi in un solo giorno

Meteo, b ollino rosso in 15 città

Venerdì prossimo si raggiungerà il picco dell'ondata di calore. Sono 15 le città da bollino rosso, il massimo livello di rischio salute per il caldo indicato dal bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute. I 15 centri urbani sono Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo, dove il bollettino del ministero evidenzia un rischio per la salute per tutti (non solo per le fasce più fragili). Rispetto a giovedì c'è un incremento di 5 bollini rossi (Bolzano, Brescia, Cagliari, Firenze e Viterbo).

Come proteggersi dal caldo

Per proteggersi dal caldo è bene seguire le indicazioni fornite dal Ministero della Salute e dal Centro Nazionale Prevenzione e Controllo Malattie. È importante evitare di esporsi al sole diretto, è consigliato uscire nelle ore più fresche e cercare di non andare in luoghi affollati, anche per il rischio contagio da Covid. Mentre in casa è preferibile usare la ventilazione naturale, quindi tenere aperte le finestre, piuttosto che usare i condizionatori, perché il rischio di trasmissione da Covid è più alto.

Firenze a rischio allerta rossa

Due giornate di grande caldo oggi e domani a Firenze con codice arancione, ma con la possibilità che venerdì scatti l'allerta rossa. È quanto annuncia in una nota il Comune di Firenze, secondo cui oggi la temperatura massima percepita sarà di 37 gradi, domani di 38 e venerdì di 39. «Una serie di semplici comportamenti e misure di prevenzione - ricorda il Comune - possono contribuire a ridurre notevolmente le conseguenze nocive delle ondate di calore. Si tratta di 10 semplici regole pubblicate sul sito del ministero della Salute, in grado di limitare l'esposizione alle alte temperature, facilitare il raffreddamento del corpo ed evitare la disidratazione, ridurre i rischi nelle persone più fragili: persone molto anziane, persone con problemi di salute, che assumono farmaci, neonati e bambini molto piccoli».

Ondata di calore in Spagna

«In molte zone della Spagna da oggi si raggiungeranno temperature superiori ai 40 gradi e c'è un alto rischio di incendi. Siamo prudenti»: è l'appello espresso oggi su Twitter dal premier Pedro Sánchez, in vista di giornate in cui si attende la prima vera ondata di calore della stagione. La Protezione Civile spagnola ha avvisato che c'è il rischio «estremo» di incendi in nove province: Huesca, Saragozza, Lleida, Toledo, Cordova, Granada, Jaén, Cáceres e Badajoz.

Muchas zonas de España alcanzarán desde hoy temperaturas superiores a 40° y hay alto riesgo de incendios. Seamos prudentes, por nuestra salud, y sigamos las indicaciones de @sanidadgob, @proteccioncivil y de las FCSE, que estos días trabajarán para protegernos ante la #OlaDeCalor https://t.co/wQL2wzDgrk — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 11, 2021