Puglia nella morsa dell'afa, Pronto soccorso al collasso: 3.300 interventi di assistenza in 24 ore. E' record

La morsa dell'afa sul Sud Italia e in Puglia non accenna ad allentarsi. E l'allerta della Protezione civile, così come i consigli dispensati dalle autorità locali e nazionali su come prevenire malori e colpi di calore, non sono stati sufficienti a tenere al riparo i più fragili. Se appena una settimana fa, infatti, si era toccato il picco massimo di 3.134 accessi ai Pronto soccorso in 24 ore, ieri quella cifra monstre è stata superata: hanno avuto bisogno dell'assistenza di medici e infermieri 3.300 cittadini, in una emergenza che - a consultare il meteo - sfumerà solo la prossima settimana.

I dati

L'ultimo record è stato registrato il 4 agosto, con 3.134 accessi al Pronto soccorso dei diversi ospedali pugliesi in una sola giornata, superando il picco dello scorso 27 luglio con 3.117 pazienti. Di questi migliaia di interventi, solo 149 hanno riguardato pazienti che si sospettava fossero positivi al Covid. Dunque, una percentuale molto ridotta, pari a circa il 4,75%. Una curva in crescita, quella che ha visto riempirsi i Pronto soccorso: secondo Agenas, infatti, nel mese di luglio sono stati registrati, mediamente, più interventi che durante la terza ondata Covid tra marzo e aprile: oltre 2.700 pazienti assistiti contro i 2.500 di marzo e aprile. «Si tratta - spiegano fonti sanitarie - di accessi per malori legati all'ondata di calore, molti anziani, ma anche adulti con patologie croniche».