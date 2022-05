​Animali domestici: un pugliese su due li porterà con sé in vacanza o in villeggiatura

La bella stagione è sinonimo di gite fuori porta nel fine settimana e di ferie estive ormai non lontane. Ma come intendono comportarsi i pugliesi con i loro animali domestici durante questi momenti? Secondo l’Osservatorio Sara Assicurazioni, per quasi uno su due (46%) la soluzione migliore è portarli in viaggio con sé, li affiderebbe il 28% a una struttura specializzata e un altro il 12% a parenti o amici.

Dati significativi che evidenziano come siano moltissimi i pugliesi che hanno a cuore i loro animali domestici. Il tema è ancora più caldo se si pensa, al contrario, al fenomeno purtroppo sempre ampio degli abbandoni: la LAV stima che ogni anno in Italia vengano abbandonati 80.000 gatti e 50.000 cani e questo trend raggiunge uno dei suoi picchi proprio in estate.

Il fenomeno dell'abbandono

Numeri alla mano, se ci si imbattesse in un trovatello, il 40% lo porterebbe subito da un veterinario o in una struttura specializzata, il 30% contatterebbe la Protezione Animali e addirittura un 20% lo porterebbe a casa con sé. Per contrastare il fenomeno, insieme a più controlli e sanzioni (36%) e ad azioni di sensibilizzazione (37%), secondo i pugliesi anche la tecnologia può rivelarsi utile, con sistemi GPS per la localizzazione (42%) e app per segnalare gli animali abbandonati (40%).

E c’è di più: l’affetto per i pet è evidenziato anche da un altro aspetto, forse meno noto: quello delle azioni solidali verso i meno fortunati. Sono molti, infatti, i pugliesi con un’esperienza di impegno nei loro confronti, in particolare attraverso volontariato (23%) o donazioni (20%). Avere un animale da compagnia è insomma un gesto d’amore e, insieme, un’assunzione di responsabilità.