Gatto intrappolato in una macchina: i Vigili del Fuoco lo salvano

Per ripararsi dal primo caldo d’estate, mettendosi al riparo dal traffico cittadino, ha cercato rifugio in qualche auto parcheggiata, finendo poi per restare intrappolato nel vano motore. Un gatto di pochi mesi è stato salvato questa mattina dai Vigili del Fuoco di Taranto.

Le dinamiche

È accaduto a Massafra nel centralissimo viale Marconi, a pochi passi dal “ponte nuovo”. Il gatto si era rintanato nella vettura, trovando uno spazio dove trovare dimora, dal quale però non è più riuscito a uscire. La proprietaria dell’auto ha udito i miagolii provenienti dal vano motore della vettura.

APPROFONDIMENTI FOGGIA Cuccioli gettati nella spazzatura: due morti asfissiati, gli altri...

Non potendo intervenire non ha esitato un attimo allertando i soccorsi. Sul posto con immediatezza sono Vigili del Fuoco, che hanno dato vita alla delicata operazione di recupero. Grazie alla bravura dei pompieri dopo vari tentativi e tra diverse difficoltà il gatto è stato liberato. Ma l’intraprendenza del gatto giocherellone è andata oltre. Liberato dal primo veicolo, eludendo la sorveglianza, ha pensato bene di trovare rifugio in un’altra auto vicina, prima di scappare facendo perdere le tracce.