Treno della Memoria, i pugliesi dicono no alla guerra

"No war" (No guerra) lo chiedono anche i giovani pugliesi che hanno preso parte alla carovana del Treno della Memoria diretta ai campi di Auschwitz e Birkenau. Tremila i giovani a bordo. Dopo un anno di stop forzato il viaggio, organizzato dalle Associazioni Treno della Memoria e Terra del Fuoco Mediterranea, è stati riattivato e nonostante le difficoltà legate alla pandemia sono più di 1.500 i giovani pugliesi che hanno aderito ( 3.000, i partecipanti da tutta Italia).

APPROFONDIMENTI BARI Ucraina, cattolici e ortodossi russi in preghiera sulla tomba di San... VIDEO Lecce, manifestazione per la pace in Ucraina in Piazza Sant'Oronzo LECCE Manifestazione per la pace in Ucraina REGIONE In centinaia in piazza con bandiere e striscioni per dire no alla... IL SIT-IN Manifestazione per la pace a Bari: «Noi, metà ucraini e... VIDEO Bari, manifestazione per la pace in Ucraina

I giovani pugliesi in piazza a Cracovia si sono uniti per gridare no alla guerra in Ucraina.