Bari, manifestazione per la pace in Ucraina

A Bari si è tenuta una manifestazione spontanea per la pace in Ucraina dopo l'attacco da parte della Russia. «Questo ci distrugge, noi siamo collegati alla Russia e molti di noi hanno le famiglie lì - dicono dalla comunità ucraina a Bari - Io vivo in Italia da 12 anni, faccio lo scaffalista e sono realmente preoccupato per i miei parenti che rischiano davvero tanto».

Le interviste nel video di Domenico BARI

Manifestazione per la pace a Bari: «Noi, metà ucraini e metà baresi»