Lecce, manifestazione per la pace in Ucraina in Piazza Sant'Oronzo

In piazza per la pace. La Puglia fa sentire la sua voce a Lecce, Taranto, Brindisi, Barletta, tutti uniti per dire stop all'invasione russa in Ucraina.

Centinaia di persone, con un'affluenza superiore alle previsioni, stanno partecipando al presidio per la pace nei centri cittadini: tra i manifestanti anche cittadini ucraini, rappresentanti di organizzazioni quali Emergency, giovani e anziani, famiglie con bambini. Sventolano le le bandiere della pace "Non fate la guerra" si legge sugli striscioni scritti in doppia lingua, italiano e ucraino.

