Agnello Covid, ma è di pasta di mandorla. Brutti ma buoni (si spera), torna il tormentone su facebook

Agnelli di pasta di mandorla ai tempi del coronavirus? Si può. E lo sanno bene quelli della community "Agnelli di pasta di mandorle brutti" - si spera almeno buoni -, la pagina di facebook diventata ormai un must tra i social addicted che si scambiano foto, commenti e ironia pura sui prodotti dolciari tipici del mezzogiorno. Nelle case dei salentini, anche in periodo di pandemia, è corsa alla preparazione dell'agnello di pasta di mandorla che quest'anno si adegua alle misure previste dal governo e si presenta con tanto di mascherina anti Covid-19.

E se alla produzione è lasciato spazio all'immaginazione e alla capacità artistica - non è semplice realizzare un agnellino a meno che a guidarvi non sia la mano del più celebre Canova - ai commenti il compito di ironizzare sulle opere d'arte dolciarie con tanto di commenti al vetriolo e ironia in salsa english con l'unico obiettivo di dar vita ad un botta e risposta alquanto "gustoso" tra gli utenti.

