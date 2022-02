Vincita record col gratta e vinci: 500mila euro, la dea bendata bacia una tabaccheria a Sava

Vinto mezzo milione di euro con un gratta e vinci “Il Miliardario” da 5 euro. La dea bendata ha baciato Sava in provincia di Taranto dove, qualche giorno fa, qualcuno si è aggiudicato la straordinaria vincita. Il fortunato biglietto è stato acquistato in una tabaccheria che si trova su una strada molto trafficata e leggermente dislocata dal centro. C’è ragione di credere, dunque, che il vincitore possa anche non essere del luogo.

APPROFONDIMENTI CINGOLI Vince 260mila euro con un gratta e vinci che ne costa 2: «Non... BRINDISI Vinti 100mila euro al Superenalotto, ma mai riscossi LA VINCITA Un pizzico di fortuna a Melissano: il gratta e vinci regala 10mila... IL GIOCO Altro che sfortuna: vince due milioni il venerdì 17 gennaio

Alla ricerca del fortunato

Di sicuro, al momento, sono ignote le sue generalità e nessun messaggio di ringraziamento è stato recapitato al rivenditore. In casi come questi, l’anonimato è d’obbligo ma, allo stesso tempo, anche la curiosità. In ogni caso, visto che per la riscossione delle vincite superiori a 10mila euro è necessario presentare il biglietto vincente o farlo arrivare per posta all'Ufficio Premio di Lotterie Nazionali a Roma, è certo che il neo milionario lo abbia già fatto.

Il sostanzioso premio è infatti comparso nel report sulle vittorie dei gratta e vinci italiani, dove è indicato il luogo e la data della vendita. Ed è così che il tabaccaio ha appreso, stamattina, che quel fortunato biglietto è transitato dalla sue mani per finire non si sa a chi.