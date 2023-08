Gratta e vinci da record in Puglia: vinti due milioni di euro

Un gratta e vinci da... due milioni di euro. Super vincita a Putignano, in provincia di Bari. È uno dei due premi più alti della settimana (in Lombardia un uomo ha portato a casa la stessa cifra) per Lottomatica: l'annuncio è proprio dell'ente che si occupa della diffusione in Italia dei Gratta e vinci. Il biglietto è stato acquistato in Corso Garibaldi nella cittadina famosa per il carnevale.

E questa è stata una settimana molto fortunata per i giocatori. Appena pochi giorni fa a Ruvo di Puglia, ancora in provincia di Bari, un biglietto era risultato vincente per 500.000 euro.