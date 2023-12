Compra un Gratta e vinci da 10 euro e ne vince 100mila: Natale fortunato per una pugliese

Natale fortunato per una nonnina ottantenne di Mesagne che prima della chiusura della ricevitoria, ha tentato la fortuna con un biglietto della lotteria di soli 10 euro. La dea bendata l’ha premiata con una vincita ben 100mila euro. Ed è scoppiata la festa tra i gestori e dipendenti della ricevitoria e la nonnina che ancora incredula non credeva a tanta fortuna piovuta dal cielo.

Il premio: regali per figli e nipoti

Naturalmente è andata a casa felice e contenta in attesa di ricevere i soldi che, a quanto sembra, vuole dividere con i suoi figlioli e nipoti che è certo trascorreranno un Natale d’oro. La vicenda si è verificata questa sera, a Mesagne, quando una donna ottantenne si è recata presso la ricevitoria Rosato, nei pressi del parco Potì, ed è stata protagonista di una straordinaria vincita che Babbo Natale ha deciso di assegnarle. O meglio la nonnina ha preso un biglietto della lotteria Super Numerissimi dal costo di soli 10 euro.

Ha iniziato a grattarlo e con sua grande meraviglia i numeri usciti coincidevano con la combinazione vincente. Ha guardato e riguardato il biglietto. Poi lo ha consegnato a una commessa per farlo verificare.

Vincita da 100mila euro

Solo allora, dopo aver avuto la conferma della vincita, ha iniziato a esultare. Così, ha portato a casa l’incredibile vincita di 100mila euro, un regalo natalizio che condividerà sicuramente con la sua famiglia. La dea bendata più volte ha scelto di lasciare le vincite presso la tabaccheria Rosato, situata nei pressi di parco Potì, che già in passato aveva visto un’altra cliente vincere due milioni di euro. La nonna fortunata di ieri sera si aggiunge a una lista di vincitori di questi giorni che confermano la magia delle festività natalizie e la fortuna associata a questo punto vendita. La nonnina è andata via dalla ricevitoria con la promessa di dividere la vincita con i suoi cari. Non si sa se darà qualcosa anche ai gestori della ricevitoria-tabaccheria Rosato.