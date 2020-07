Un pizzico di fortuna a Melissano: il gratta e vinci regala 10mila euro

Diecimila euro al gratta e vinci: li ha vinti un uomo sulla sessantina a Melissano. A regalare un pizzico di fortuna, che non guasta di questi tempi, è stata la tabaccheria-ricevitoria di Fernando Scozzi situata in via Casarano a poche decine di metri dal centro cittadino. Il cliente ha acquistato stamane un tagliando della serie Miliardario Mega pescando il 40 come numero jolly. Grande euforia all'interno dell'esercizio commerciale per la vincita subito esposta in bella vista. "Siamo molto contenti - dice il titolare - di aver regalato un po' di fortuna dopo le privazioni e le difficoltà degli ultimi mesi". © RIPRODUZIONE RISERVATA