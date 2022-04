Uomo carbonizzato nel Tarantino: è giallo, nessuna pista esclusa

Se non ci saranno sviluppi prima dalle indagini dei carabinieri e dei vigili del fuoco, bisognerà attendere almeno quattro giorni per sapere qualcosa sulla tragica morte dell’84enne manduriano il cui corpo carbonizzato è stato trovato l’altro ieri all’interno della sua auto nelle campagne di Maruggio, in provincia di Taranto.

Le analisi

Giovedì mattina il medico legale Marcello Chironi riceverà l’incarico per l’autopsia del cadavere...

