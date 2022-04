Principio d'incendio all'interno di un distributore di bevande. Arrivano i vigili del fuoco

Principio di incendio in pieno centro sabato sera a Tricase all'interno di un distributore di bevande Spinelli.

Le fiamme si sono sviluppate in via Cadorna, proprio alle spalle della centralissima piazza Cappuccini, dove si è verificato un principio di incendio in un cassonetto della spazzatura presente nel locale. L'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Tricase è stato immediato. I caschi rossi hanno tirato fuori il contenitore che andava in fumo molto probabilmente per una sigaretta che era stata cestinata mentre ancora accesa. Per fortuna nel piccolo locale non si sono verificati danni gravi a persone ed altre parti della struttura.