Università, a Taranto nasce il nuovo dipartimento biomedico

È stato approvato dalla Giunta regionale pugliese lo schema di convenzione tra Regione e Università di Bari per l'avvio del nuovo dipartimento Biomedico a Taranto. «Con l'approvazione di questa convenzione - commenta l'assessore regionale all'Istruzione, Sebasiano Leo - consolidiamo ulteriormente il profilo universitario della città di Taranto, aggiungendo un altro prezioso tassello al percorso di rilancio avviato dall'amministrazione regionale già da tempo nel capoluogo ionico. L'istituzione del nuovo dipartimento Biomedico, infatti, si inserisce in una strategia regionale di potenziamento di tutto il corso di Medicina e Chirurgia di Taranto. Ricordo, inoltre, che il nostro impegno su Taranto sul fronte Università non è stato rivolto solo alle attività didattiche ma abbiamo riservato grande attenzione anche agli spazi e ai luoghi di formazione a disposizione della comunità universitaria. Abbiamo, infatti, dotato la Facoltà di Medicina di Taranto di nuova prestigiosa sede, ovvero il palazzo dell'Ex Banca d'Italia».

I fondi

Con un contributo straordinario di 1.500.000 euro per tre annualità in favore dell'Ateneo barese si procederà alla costituzione del gruppo di docenti e ricercatori necessari a garantire le esigenze di didattica per lo sviluppo del corso di Laurea di Medicina e Chirurgia a Taranto e a implementare la ricerca scientifica.