Turismo lento, Taranto protagonista nella rete regionale: la città entra nel percorso dei Cammini di Leuca

Taranto punta al turismo lento: sarà protagonista nel 2025, anno del Giubileo dell'iter Petri, la via che San Pietro percorse da Leuca a Roma. La città sarà il fulcro di iniziative ed eventi in fase di programmazione.

L'amministrazione comunale ha aderito al Forum dei Comuni dei Cammini di Leuca, essendo la città dei due mari attraversata dalla direttrice storica della Via Sallentina, la strada costiera che collegava Taranto a Otranto. In quest'ottica si sviluppano un progetto e una rete importanti sul turismo lento in grado di sviluppare un'intera area a lungo termine.

«Taranto fulcro di iniziative»

«La città - spiega l'assessore allo Sviluppo Economico Fabrizio Manzulli - nella sua azione di riqualificazione, valorizzazione e promozione del territorio sarà il fulcro di iniziative ed eventi in fase di programmazione. Per quanto riguarda altri sentieri, anch'essi sono in fase di mappatura e progettazione per renderli fruibili e godibili agli amanti delle attività all'aria aperta e agli escursionisti».

Taranto, conclude l'esponente della giunta guidata dal sindaco Rinaldo Melucci, «non intende entrare nello sterile dibattito su vie e tappe, guardando oltre e occupandosi di sviluppare il territorio, non di gareggiare a intestarsi tracciati e percorsi. Le direttrici storiche sono quelle indicate dalla storia, gli altri sentieri sono altrettanto importanti e vanno ugualmente promossi e tutelati».