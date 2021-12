Incubo per un gruppo di operaie: rientrano dalla cassa integrazione ma l’azienda non c’è più

Non solo licenziamenti via zoom e whatsapp. Ma anche aziende che da un giorno all'altro.smantella la sede senza avvisare i dipendenti. È successo in Puglia dove un gruppo di lavoratrici sono tornate in azienda per recuperare i propri effetti personali dopo la cassa integrazione e non hanno più trovato nemmeno l'azienda.

Una storia che ha davvero dell'incredibile, quella accaduta a Marina Franca che ha visto protagoniste, nei giorni scorsi,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati