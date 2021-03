Vendite on line con truffa, denunciati mamma e figlio

Truffavano gli utenti della rete con falsi annunci di natura commerciale. Per questo mamma e figlio tarantini sono stati denunciati dai carabinieri. A scoprire i raggiri orditi dai due tarantini sono stati i militari di Sansepolcro, in provincia di Arezzo.

Secondo gli investigatori, un ventenne tarantino raggirava gli amanti degli acquisti on line con annunci su siti di compravendita e dopo avere intascato il denaro, non faceva giungere a destinazione l'articolo scelto dagli acquirenti. Tra le offerte allettanti c'erano anche elettrodomestici messi in vendita a prezzi modici rispetto al valore di mercato.

Il prezzo basso avrebbe attirato diversi "clienti" che, però, dopo aver pagato non hanno ottenuto la consegna della merce. La madre del giovane, una tarantina di 52 anni, avrebbe avuto il compito di far «sparire» i soldi provento della truffa tramite un complesso sistema di bonifici dilazionati e divisi su più conti informatizzati. Madre e figlio sono stati denunciati per concorso in truffa aggravata e ricettazione.