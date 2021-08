Lecce, i prezzi del menu sul sito non corrispondono a quelli al tavolo. D'Agata: è truffa

Sorpresa al tavolo del ristorante. Il prezzo dei piatti è molto più alto rispetto a quanto pubblicato sul menu on line. Accade, nell'era digitale, che per scegliere un posto in cui andare a pranzo o a cena si faccia una ricerca on line e si sbirci anche il menu - e relativi prezzi - prima di prenotare un tavolo. Di ristoratori «truffandini» parla lo Sportello dei Diritti di Giovanni D'Agata.

I conto salato

Accade però che quando arriva il momento di pagare, i conti non tornino. Anzi, lievitano. La denuncia arriva dallo Sportello dei Diritti che ha registrato la brutta avventura accaduta «ad un affezionato lettore che ci ha segnalato quanto accadutogli in un noto locale di una marina leccese con tanto di foto», denunciano i consumatori in un comuncato stampa.

«“È “normale” che un locale pubblicizzi sul sito un menu e poi al tavolo te ne presenta uno completamente diverso con maggiorazioni fino al 50%??? Puoi intervenire tu?”. Per la verità, si tratta, come detto, di un caso non isolato, ma vogliamo cogliere l’occasione per ricordare che questo tipo di comportamenti può integrare gli estremi del reato di truffa», tuona Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” che invita a segnalare eventuali anomalie come quelle riscontrate dal lettore.

«Continueremo a vigilare ed eventualmente denunciarle alle autorità competenti, tra cui quella giudiziaria, per evitare che si continuino a perpetrarle a danno di clienti meno accorti del cittadino che giustamente si è sentito fregare e ha voluto che fosse resa pubblica quest’odiosa malpractice».