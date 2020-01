Playstation e Nintendo Switch venduti on line, ma era una truffa: tre denunce

Ultimo aggiornamento: 13:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Hanno pubblicato sul sito subito.it un annuncio mettendo in vendita una Playstation , l'ignaro acquirente ha versato su carta Poste pay 170 euro, ma non ha mai ottenuto l'agognata console. Per questo i carabinieri di Taurisano - nel Salento - hanno denunciato per truffa due uomini, uno di Napoli e l'altro di nazionalità pakistana, che ora dovranno spiegare perché al versamento di quell'acconto non hanno spedito la Playstation.Dello stesso reato dovrà rispondere un uomo di Melissano, che sempre on line ha annunciato di voler vendere una console Nintendo Switch - molto in voga fra i ragazzini - ottenendo un versamento da 180 euro tramite bonifico e volatilizzandosi subito dopo.Infine, nei guai è finita una donna che utilizzava un messaggio di pishing di Poste italiane per raggirare il prossimo. Con questo sistema, infatti, è riuscita a ottenere dalle vittime i relativi dati riservati della Poste Pay e a sottrarre così 250 euro.