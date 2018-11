Vendevano cozze pericolose, sette arresti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vendevano cozze pericolose, grazie a documentazione fasulla. In sette sono finiti nella rete della Capitaneria di Porto. È in corso dall'alba di oggi una vasta operazione di polizia da parte dei militari della Guardia Costiera, tra le provincie di Taranto e Brindisi, finalizzata al contrasto di un’attività criminale organizzata, dedita al furto, ricettazione, distribuzione e successiva commercializzazione su tutto il territorio nazionale di prodotti ittici contaminati, soggetti a vincolo sanitario, altamente nocivi per la salute. Il commercio illegale avveniva grazie al ricorso a false certificazioni. L’operazione, che ha visto coinvolti più di cinquanta uomini e donne della Guardia Costiera, ha consentito di eseguire le ordinanze di custodia cautelare in carcere e domiciliari disposte dal gip di Taranto,