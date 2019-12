«Pronto, nonna, ritira un pacco per me e paga il corriere», ma era una truffa: presi due giovani

Ultimo aggiornamento: 17:07

Hanno raggirato un'anziana con la cosidetta tecnica del "pacco", riuscendo a spillarle 1900 euro. Poco dopo, però, sono stati bloccati e arrestati dai carabinieri che hanno anche recuperato il maltolto. E' andato male il colpo in trasferta a due giovani campani giunti a Massafra, provincia di Taranto , con l'intento di truffare gli anziani di turno.L'altro giorno hanno preso di mira una donna di 69 anni. Le hanno telefonato e si sono spacciati per il nipote della donna. Quell'uomo, scambiato per un familiare, ha convinto la donna a consegnare il denaro al corriere che sarebbe arrivato di lì a poco per la consegna di un "pacco" urgente. E puntualmente alla porta della donna ha suonato il sedicente fattorino che ha consegnato il "pacco", intascando 1.900 euro in contanti.A rompere le uova nel pianiere ai truffatori è stato il figlio della donna che è giunto a casa della madre e ha compreso immediatamente che la malcapitata era stata raggirata. Ha lanciato l'allarme e sulle tracce dei truffatori si sono messi i carabinieri della compagnia di Castellaneta.Una pattuglia ha intercettato i due campani in macchina a Scanzano jonico. I due, un 19enne di Napoli e un 25enne di Castellammare di Stabia, sono stati arrestati. Nell'abitacolo sono stati anche ritrovati i soldi della "stangata". La coppia è stata trasferita in carcere, mentre il denaro è stato restituito all'anziana,