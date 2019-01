Si finge maresciallo dei carabinieri per truffare ma l'anziana non ci casca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FASANO - Il metodo per truffare gli anziani era quello ampiamente collaudato del “falso maresciallo dei carabinieri”. Con questo stratagemma avevano tentato di truffare anche una donna 78enne, residente a Fasano, che però non è caduta nella trappola ordita dai malviventi. Nei giorni scorsi, otto persone di origine campana sono stati arrestati dai carabinieri di Terni accusati di associazione per delinquere, concorso in truffa aggravata, consumata e tentata. Hanno messo a segno oltre 300 truffe ai danni di persone anziane nel centro-sud Italia che hanno fruttato un bottino di oltre 400mila euro.Uno della banda si è presentato come avvocato alla donna di 78 anni, riferendole che il figlio fosse in stato di arresto nella Stazione Carabinieri di Fasano perché aveva causato un tamponamento. Contestualmente lo pseudo avvocato le ha rappresentato che vi erano delle spese da sostenere per la tutela del congiunto, senza quantificare la somma, terminando così la telefonata. La signora, non perdendosi d’animo, ha contattato immediatamente il figlio sul cellulare, sincerandosi che si trovasse sul luogo di lavoro e che non fosse stato affatto coinvolto in un incidente stradale, e che tantomeno si trovasse presso una caserma dell’Arma.La donna ha ricevuto poco dopo un’altra telefonata in cui l’interlocutore, riconosciuto dalla tonalità della voce per quello di prima, stavolta si è qualificato quale maresciallo dei carabinieri, dicendo che il figlio si trovava in caserma in arresto. La signora, comprendendo immediatamente che si trattava di un raggiro, ha comunicato al sedicente maresciallo che il figlio stava bene, chiudendo subito la telefonata, scampando così dall’imbroglio, per poi informare i carabinieri per il tramite del numero di pronto intervento “112”.