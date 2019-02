Trovato un ordigno bellico sulla costa del mar Piccolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un colpo di artiglieria lungo quasi mezzo metro vicino alla costa del Mar Piccolo. L'ordigno bellico è stato ritrovato casualmente ieri mattina a Taranto dagli operai di un’azienda specializzata durante i lavori di bonifica della zona. Sul posto sono subito intervenute le auto della Polizia che hanno messo in sicurezza la zona. L'operazione è stata completata dall'artificiere della Polizia. Si tratta di un proiettile d’artiglieria da 105 mm risalente al secondo conflitto mondiale.Il residuato bellico della lunghezza di 40 centimetri, in pessimo stato di conservazione, ricoperto completamente di ruggine e privo della spoletta anteriore, è stato posizionato momentaneamente in una buca in attesa dell'intervento degli artificieri dell'Esercito che recupereranno il proiettile e lo faranno brillare in sicurezza.