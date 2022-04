Taranto, tre ragazzini uccidono un cucciolo di cane e lo bruciano: video ripreso con i cellulari

Hanno bruciato un cucciolo di cane, dopo averlo ucciso. E hanno filmato la scena con i cellulari, diffondendo la scena sulla chat con gli amici. Lo sconcertante episodio è stato portato alla luce dai carabinieri di Statte, in provincia di Taranto. I militari hanno individuato il luogo in cui il corpo del povero animale è stato dato alle fiamme, ma anche i tre presunti responsabili. Si tratta di tre minori che sono stati denunciati per uccisione di animale.

Il video

La incredibile vicenda è stata portata alla luce proprio grazie a quel video che sarebbe stato diffuso dai responsabili. Dalle immagini i carabinieri sono risaliti al casolare in cui sarebbe avvenuto lo scempio sul povero animale.

Il sequestro

L'altro giorno i militari della stazione di Statte hanno bussato alle case dei tre minori su disposizione della procura minorile. Ai tre ragazzini sono stati sequestrati i telefoni cellulari, Nella memoria degli apparecchi si cercheranno elementi per corroborare le accuse contro i tre giovani indagati.