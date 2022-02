Taranto, stipendi e risposte certe. I dipendenti dell'azienda Lacaita incrociano le braccia. Sit in davanti alla sede di Acciaierie D'Italia

Chiedono garanzie sugli stipendi e risposte dall'azienda. Sono i dipendenti dell'Appalto Lacaita che hanno proclamato uno sciopero di otto ore per oggi e stanno manifestando a Taranto, davanti la direzione dello stabilimento Acciaierie D'Italia.

Sciopero e sit in

Braccia incrociate per otto ore e sit in dei lavoratori della ditta dell'Appalto Lacaita, proclamato da Fim Cisl e Fiom Cgil, unitamente alle Rsu. «Preso atto che a tutt'oggi non sono pervenute garanzie sulle retribuzioni degli ultimi mesi e non avendo avuto alcuna garanzia sulla data in cui saranno corrisposte ai lavoratori, Fim e Fiom hanno indetto lo stato di agitazione con sciopero di otto ore per oggi», dichiara il segretario settore Appalti, Pietro Cantoro.