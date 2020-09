Si lancia nel vuoto dal ponte di Punta Penna

Si è lanciato nel vuoto da uno dei piloni del ponte Punta Penna di Taranto. E poco dopo è stato recuperato cadavere dai vigili del Fuoco con il supporto di un equipaggio della Guardia Costiera.

Il drammatico suicidio è avvenuto questa mattina. Un uomo di 48 anni si è arrampicato sulla rete del ponte e successivamente si è lanciato nel vuoto da uno dei piloni. A lanciare l'allarma alcuni passanti. Sul posto sono subito piombate le forze dell'ordine, ma per la vittima non c'è stato nulla da fare. Il suo cadavere è stato recuperato dai vigili del fuoco, mentre i carabinieri hanno avviato gli accertamenti per comprendere le motivazioni che hanno spinto il 48enne a togliersi la vita.

Ultimo aggiornamento: 09:48

