Scontro frontale fatale, muore un 35enne

Incidente stradale con una vittima, oggi pomeriggio, sulla provinciale 138, strada interna che collega via San Pietro in Bevagna, marina di Manduria, con Avetrana. Nello schianto tra due auto ha perso la vita un trentacinquenne di Sava che era alla guida di un'Audi.Ferito invece il conducente dell’altra autovettura, un Suv, trasportato all’ospedale Marianna Giannuzzi di Manduria. Sul posto, oltre al 118, i carabinieri e i vigili del fuoco del distaccamento di Manduria. Per cause in corso di accertamento, le due macchine si sono scontrate frontalmente.