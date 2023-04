Incidente sulla provinciale: grave una bambina di sei anni. Altri quattro feriti

Schianto frontale, alle 10.30, sulla strada che collega Ostuni a Torre Pozzelle. Cinque i feriti, alcuni estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco. Grave una bambina di 6 anni. L'asfalto bagnato ha contribuito probabilmente a provocare l'ennesimo incidente sulla provinciale che conduce al mare. Sul posto un equipaggio dei vigili del fuoco di Brindisi e una squadra del distaccamento di Ostuni che rientrava da un altro intervento nel Comune di Fasano.

Lo scontro sulla provinciale

Lo schianto ha coinvolto cinque persone, tutte di Ostuni, ed è avvenuto all’altezza dell’intersezione con contrada San Giovanni, a pochi metri dalla Città Bianca. Due auto, una Fiat Punto con a bordo quattro persone, ed una Nissan Qashqai con il solo conducente, sono entrate in collisione. Ad avere la peggio una bambina di 6 anni, a bordo della Fiat Punto, trasportata in codice rosso all’ospedale “Perrino” di Brindisi, in codice giallo, invece, gli altri feriti.

I feriti



I cinque non sono in pericolo di vita. Nello scontro è rimasta incastrata nelle lamiere una delle donne rimaste ferite all’interno della Fiat Punto. L’intervento dei Vigili del Fuoco di Brindisi e del distaccamento di Ostuni ha fatto sì che la donna venisse tratta in salvo fuori dall’abitacolo permettendo le cure mediche da parte dei sanitari del 118, giunti con l’ausilio di tre ambulanze. Sul luogo è intervenuta la Polizia Locale di Ostuni che ha acquisito i rilievi ed è a lavoro per ricostruire la vicenda attraverso gli elementi raccolti. Immediata la chiamata ai soccorsi vista la dinamica. L’incidente ha destato molta preoccupazione tra gli automobilisti in transito che si sono fermati per sincerarsi delle condizioni di salute. Tanta apprensione per le sorti dei malcapitati.

L'asfalto viscido



Al momento dell’incidente il fondo stradale risultava viscido a causa della pioggia, la mancata aderenza con l’asfalto potrebbe aver influito ad innescare l’impatto. I Vigili del Fuoco, dopo aver estratto la donna, hanno messo in sicurezza l’area e le vetture bonificando l’impianto elettrico e del carburante evitando così inneschi accidentali. La Fiat Punto e la Nissan Qashqai, che percorrevano il senso di marcia opposto, sono andate quasi completamente distrutte: scoppiati gli airbag, parabrezza lesionati, divelti i vani motore e pesanti danni sulle parti anteriori dei veicoli, nonché danneggiamenti sulle fiancate. Diversi pezzi della carrozzeria sono stati disseminati lungo l’asfalto. L’episodio ha creato notevoli disagi all’intera circolazione, vista la presenza delle due auto sulla carreggiata, poi rimosse con l’ausilio del carro attrezzi.

Strada bloccata al traffico per ore



I Carabinieri hanno provveduto a gestire la viabilità che è rimasta chiusa al traffico per ore, riaperta poi dopo la successiva pulizia e messa in sicurezza. Strada provinciale non nuova a sinistri, anche purtroppo gravi. Tratto che spesso è protagonista di tristi incidente, motivo per cui, mesi addietro, fu realizzato, dal Comune di Ostuni, il nuovo rondò sullo svincolo di Contrada Rosara. I feriti sono sotto l’attenta osservazione dei medici per tutti gli accertamenti del caso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA