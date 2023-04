Salento, incidente stradale: moto contro autocarro. Grave un motociclista

Gravissimo incidente stradale avvenuto poco tempo fa su via Europa a Calimera. Moto contro un autocarro: grave il motociclista. Poco dopo le 11 di questa mattina una moto che viaggiava sulla Calimera-Martano si è scontrata frontalmente con un autocarro che viaggiava in direzione opposta. Secondo le prime ricostruzioni il camion pare abbia svoltato per entrare all'interno di un'azienda. Per il motociclista non c'è stata alternativa: è andato a sbattere contro il mezzo ed è stato sbalzato dall'altra parte della strada nei pressi del distributore IP.

Il motociclista è stato trasportato d'urgenza in ospedale a causa delle gravi ferite riportate. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Calimera e il comandante della polizia locale di Calimera.

Notizia in aggiornamento