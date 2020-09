Schianto frontale lungo la strada per il mare: due feriti in condizioni gravissime

Ultimo aggiornamento: 20:13

Grave incidente stradale lungo la strada provinciale 131 che collega Lecce , capoluogo del Salento, alla marina di Torre Chianca. Per cause ancora in corso di accertamento due auto si sono scontrate: l'impatto è stato violentissimo. Di due feriti, il bilancio del sinistro: due feriti gravi, trasportati all'ospedale Vito Fazzi di Lecce dalle ambulanze del 118 intervenute sul posto, insieme alla Municipale.Lo scontro, avvenuto a metà pomeriggio, ha coinvolto una Renault Capture che proveniva da Torre Chianca e una Opel, che viaggiava in senso opposto. Alla guida della Renault un uomo di 54 anni, P.R. di Lecce. Al volante della Opel, invece, un 45enne di Monteroni, C.C. le sue iniziali. Secondo le prime ricostruzioni fatte dai vigili, ci sarebbe stata una invasione di corsia da parte di uno dei veicoli, ma maggiori elementi verranno dalle immagini della telecamera piazzata all'ingresso di una abitazione nelle vicinanze e dalle testimonianze oculari raccolte dagli agenti della Polizia locale.I due uomini sono stati trasportati a sirene spiegate in ospedale, in codice rosso e sono stati sottoposti a Tac. Aggiornamenti nelle prossime ore.