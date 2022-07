Schianto in serata sulla provinciale: due feriti gravi in ospedale

BRINDISI: Violento incidente stradale, in serata, poco dopo le 21, lungo la provinciale Ceglie-Ostuni. Gravi in ospedale i conducenti due autovetture, una Fiat Croma e Alfa Romeo Giulietta, che per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale di Ceglie, sono entrate in contatto frontalmente, in un tratto rettilineo.

I soccorsi

Sul posto, insieme al personale del Servizio 118, sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana, che hanno messo in sicurezza le autovetture, bonificando l'impianto elettrico e l'impianto di carburante dei veicoli, permettendo così di rimuovere i mezzi senza il rischio di incendio o esplosione. Traffico rallentato sulla provinciale con le forze dell’ordine che hanno isolato il tratto dell’incidente per acquisire gli elementi necessari all’inchiesta. Un’attività investigativa che dovrà accertare le eventuali responsabilità da parte degli automobilisti. Non è escluso che nelle prossime ore possano essere anche acquisite le testimonianze da parte delle persone coinvolte nell’impatto.