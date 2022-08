Un morto e tre feriti: è il tragico bilancio di un incidente frontale avvenuto in mattinata sul Gargano, sulla provinciale che collega San Nicandro a Torre Mileto. Uno dei tre feriti, una donna di circa 70 anni, sarebbe in condizioni piuttosto serie. Il ragazzo che ha perso la vita aveva appena 29 anni. Sul posto per i rilievi i carabinieri e i vigili del fuoco. I soccorsi sono arrivati anche in elicottero.