Ruba una moto, ladro arrestato dai carabinieri

Ha rubato una moto, ma durante la fuga la ruota del mezzo si è incastrata in un cancello. Così per il ladro maldestro sono scattate le manette. Nella rete dei carabinieri di Massafra, in provincia di Taranto, un uomo di 47 anni, che dovrà difendersi dalla contestazione di rapina impropria.

L'allarme

I carabinieri sono stati allertati dagli uomini di un istituto di vigilanza privata poiché il cancello di ingresso di un’area adibita a deposito edile era stato notato completamente divelto e adagiato sul terreno. Una volta sul posto, i vigilanti si sono trovati dinanzi ad un uomo, intento ad allontanarsi con una moto appena rubata. Tuttavia, durante il maldestro tentativo di fuga, la moto è rimasta bloccata con una ruota nel cancello e l’uomo una volta raggiunto dai vigilanti, ha iniziato ad inveire con minacce e ingiurie.

L'intervento

Nel frangente è sopraggiunto una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Massafra che ha bloccato il 47enne. Dopo le formalità di rito l'uomo è stato condotto in carcere in attesa di comparire dinanzi al gip per l'udienza di convalida del suo arresto.