Rapisce e tenta di uccidere la ex fidanzata, arrestato

Ha rapito la ex fidanzata e poi ha tentato di ucciderla. Fortunatamente la giovane vittima è riuscita a sfuggire al suo aguzzino che è stato arrestato dai carabinieri ed è finito in carcere. Nella rete dei militari di Statte, cittadina a pochi chilometri da Taranto, un tarantino di 25 anni residente proprio in quel Comune. Lo scorso 23 novembre il ragazzo ha convinto a seguirlo una giovane con la quale aveva intrattenuto una breve relazione.

La vittima è stata costretta a salire in auto ed è stata condotta in una zona isolata di campagna. In quella radura è stata picchiata e l'uomo ha anche tentato di soffocarla. Durante l'aggressione la ragazza, fortunatamente, è riuscita a divincolarsi ed è fuggita. La mattina successiva ha raccontato la terribile disavventura ai militazi della stazione di Statte che hanno avviato le indagini. Concluse questa mattina con l'arresto del 25enne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA